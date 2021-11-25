Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Джигурда заявил, что может подраться с Титомиром и вызвал на бой Башарова

19:15
Никита Джигурда. Фото Instagram
Никита Джигурда. Фото Instagram
Теги:

Российский актер и шоумен Никита Джигурда в разговоре с «СЭ» назвал следующих возможных своих соперников в рамках промоушена «Наше Дело».

«Если говорить о реальных соперниках, если Пригожина не дожмут: организаторы хотели бы, чтобы я с Богданом Титомиром вышел. Еще есть исполнитель Schokk. Готов вызвать на бой Башарова за то, что он бил свою женщину. Помогу ему сжечь отрицательную карму. Говорят, что согласился Николай Лукинский. Он в статусе победителя «Короля ринга», — сказал Джигурда «СЭ».

Ранее Джигурда провел бой против телеведущего Отара Кушанашвили по правилам бокса, но в перчатках для ММА. В ходе противостояния Джигурда дважды отправил Кушанашвили в нокдаун. Шоумен одержал вторую победу в лиге.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора
Читайте также
«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
Умер бывший мэр Киева Омельченко
0