Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Ковингтон: «Чимаев ничтожество, я готов отправить его в больницу»

18:49
Теги:

Боец ММА Колби Ковингтон поделился мнением о шведском спортсмене Хамзате Чимаеве.

«Про этого парня много говорят, но у него нет ничего, кроме этих четырех боев, цитирует Ковингтона MMA Fighting. — Сейчас он ничтожество. СМИ любят раздувать популярность из ничего, так работает бизнес. Но не нужно торопиться, это драки, здесь могут пострадать люди. Если вы хотите отправить его в больницу, то я готов это сделать. Мои двери открыты для хорошего бизнес-предложения».

В начале ноября Ковингтон проиграл Камару Усману единогласным решением на UFC 268 в Нью-Йорке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
Группа спасателей перестала выходить на связь в шахте в Кузбассе
0