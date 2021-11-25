Ковингтон: «Чимаев ничтожество, я готов отправить его в больницу»
18:49
Боец ММА Колби Ковингтон поделился мнением о шведском спортсмене Хамзате Чимаеве.
«Про этого парня много говорят, но у него нет ничего, кроме этих четырех боев, цитирует Ковингтона MMA Fighting. — Сейчас он ничтожество. СМИ любят раздувать популярность из ничего, так работает бизнес. Но не нужно торопиться, это драки, здесь могут пострадать люди. Если вы хотите отправить его в больницу, то я готов это сделать. Мои двери открыты для хорошего бизнес-предложения».
В начале ноября Ковингтон проиграл Камару Усману единогласным решением на UFC 268 в Нью-Йорке.
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