Шлеменко после победы Нганну над Ганом: «Не в обиду Волкову, но для Нганну он удобнейший соперник»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко оценил шансы Александра Волкова в потенциальном поединке с Нганну.

«Как бы Нганну дрался с Волковым? Может быть, мы это и увидим, — сказал Шлеменко «СЭ» после победы Нганну над Ганом. — На самом деле я хочу сказать, что, по моему мнению, Волков для него будет более удобный. Ну, наверное, будет одним из удобнейших бойцов. Не в обиду сказано Сане, тем более сейчас Саша стал крупнее и еще медленнее, чем был раньше. Конечно, это мое мнение. Бой все покажет. Буду болеть за Саню, но мне кажется, что в бою с Нганну он будет для него удобен».

«Почему удобен? Я не хочу раскрывать все слабые стороны Сани Волкова, — продолжил Шлеменко. — Я думаю, что он сам их знает. Например, я это тоже знаю. Зная именно слабые стороны Сани... Не все бойцы, которые выходят против Сани Волкова драться, могут реализовать себя в слабых сторонах Сани. Но Нганну, наверное, один из лучших бойцов. Вернее, у него в арсенале оружие, которое лучше всего бьет по Сане Волкову. Я про удар, а не про напор. Напор тоже есть. Эта мощь и взрывная скорость никогда не давала Сане вот каких-то преимуществ. Например, тот же Ган более удобен для Волкова, потому что они оба каратисты, и там в их поединке Ган был чуть-чуть побыстрее. Он выиграл бой, но не сказать, что разгромно. А вот Нганну опасен тем, что может долбануть. У него есть колотушка с одного удара — мощная».

Нганну победил Гана единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 270, который завершился в ночь на 23 января в Анахайме (США).

Следующим соперником россиянина Александра Волкова станет британец Том Аспиналл. Бойцы возглавят кард турнира UFC Fight Night, который состоится 19 марта в Лондоне.