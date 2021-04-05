Нганну и Льюис могут провести бой 12 июня на UFC 263

12 июня UFC планирует организовать бой между чемпионом тяжелого веса Фрэнсисом Нганну и Дерриком Льюисом на турнире UFC 263, информирует журналист ESPN Ариэль Хельвани 5 апреля.

Однако есть сложности со стороны Нганну, который хочет больше времени для восстановления после победы над Стипе Миочичем в конце марта.

Как отмечает журналист, Нганну не намерен ждать Джона Джонса, который требует от UFC увеличение гонорара за бой с чемпионом.

Льюис уже побеждал Нганну. Он сразился с камерунцем в июле 2018 на UFC 226, одолев его единогласным решением судей.