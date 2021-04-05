Боец легкого веса UFC Дрю Добер прокомментировал поражение Исламу Махачеву на UFC 259.

«Когда я вернулся после боя в Денвер, пришел на тренировку, меня встретил Джастин Гэтжи и говорит: «Ну ты понял, да?» И да — я понял. Он [Ислам] не зря занимается этим с четырех лет. Я чувствовал себя превосходно, поверьте, я побил бы 99% ростера легкого веса.

Но, черт возьми, то, что он делает, то, в чем он конкретно хорош... Он феноменален в своих сильных сторонах. После боя мне пришло много сообщений в соцсетях, все спрашивали: «Он, правда, так силен физически?». Да нет, я бы не сказал, что физически он суперчеловек, аномальный какой-то, суперсильный. Но то, что он делает — он в этом невероятно хорош. Я не мог найти ответа на это весь бой», — сказал Добер в интервью YouTube-каналу Moments in MMA.

Махачев победил Добера удушающим приемом в 3-м раунде. На данный момент дагестанский боец идет на 7 победах подряд в легком весе UFC.