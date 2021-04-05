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Волков проведет бой за титул UFC в случае победы над Ганом

12:48
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Российский боец Александр Волков станет претендентом на титул UFC в случае победы над французом Сирилом Ганом. Об этом сообщил менеджер россиянина Иван Банников.

Бой между Волковым и Ганом пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. Чемпионом UFC является француз Франсис Нганну.

«Александр станет претендентом на титул [в случае победы над Ганом]», — цитирует ТАСС Банникова.

В активе 32-летнего Волкова 33 победы и восемь поражений. Последний бой россиянин провел в феврале, победив по втором раунде голландца Алистера Оверима.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11069801

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