Волков проведет бой за титул UFC в случае победы над Ганом
12:48
Российский боец Александр Волков станет претендентом на титул UFC в случае победы над французом Сирилом Ганом. Об этом сообщил менеджер россиянина Иван Банников.
Бой между Волковым и Ганом пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. Чемпионом UFC является француз Франсис Нганну.
«Александр станет претендентом на титул [в случае победы над Ганом]», — цитирует ТАСС Банникова.
В активе 32-летнего Волкова 33 победы и восемь поражений. Последний бой россиянин провел в феврале, победив по втором раунде голландца Алистера Оверима.
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