Волков проведет бой за титул UFC в случае победы над Ганом

Российский боец Александр Волков станет претендентом на титул UFC в случае победы над французом Сирилом Ганом. Об этом сообщил менеджер россиянина Иван Банников.

Бой между Волковым и Ганом пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. Чемпионом UFC является француз Франсис Нганну.

«Александр станет претендентом на титул [в случае победы над Ганом]», — цитирует ТАСС Банникова.

В активе 32-летнего Волкова 33 победы и восемь поражений. Последний бой россиянин провел в феврале, победив по втором раунде голландца Алистера Оверима.