Менеджер Нурмагомедова Абдель-Азиз назвал драку с Двалишвили позором

Менеджер российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал позором драку с участием своего клиента и бывшего чемпиона UFC Мераба Двалишвили в Абу-Даби.

«Я хочу извиниться перед всем городом Абу-Даби за то, что произошло. Это позорно. Мы все делаем ошибки. Но я надеюсь, этот молодой человек (Усман Нурмагомедов. — Прим. «СЭ») получит хороший урок. Это не должно повториться снова», — сказал Абдель-Азиз в подкасте MMA Junkie.

11 ноября Двалишвили сообщил, что Нурмагомедов и его друзья напали на него и его знакомого в холле отеля в Абу-Даби, где грузинский боец давал интервью для промоушена Real American Freestyle (RAF). Позднее Двалишвили опубликовал видео, на котором видно, что у него окровавлено лицо.

В январе 2025 года Двалишвили победил Умара Нурмагомедова, старшего брата Усмана, единогласным решением судей на турнире UFC 311 и защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. В октябре 2026 года грузин уступил Петру Яну в титульном поединке на UFC 333. Это поражение стало для Двалишвили вторым в трех боях против россиянина.