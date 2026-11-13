Глава UFC Уайт о драке Нурмагомедова с Двалишвили: «Кучка идиотов»

Глава UFC Дана Уайт раскритиковал участников драки между российским бойцом ММА Усманом Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили, произошедшей в Абу-Даби.

«Это абсолютно нелепо и глупо, и они все сейчас в тюрьме. ОАЭ — не то место, где стоит страдать фигней. Какова была моя реакция? «Что за кучка идиотов», — приводит слова Уайта с пресс-конференции UFC 334 MMA Junkie.

11 ноября Двалишвили сообщил, что Нурмагомедов и его друзья напали на него и его знакомого в холле отеля в Абу-Даби, где грузинский боец давал интервью для промоушена Real American Freestyle (RAF). Позднее Двалишвили опубликовал видео, на котором видно, что у него окровавлено лицо.

В январе 2025 года Двалишвили победил Умара Нурмагомедова, старшего брата Усмана, единогласным решением судей на турнире UFC 311 и защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. В октябре 2026 года грузин уступил Петру Яну в титульном поединке на UFC 333. Это поражение стало для Двалишвили вторым в трех боях против россиянина.