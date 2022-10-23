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Сегодня, 10:28

Брайс Митчелл — о поражении Яна: «Это было самое жестокое ограбление»

Брайс Митчелл считает, что Петр Ян не проиграл бой Шону О'Мэлли
Давид Хачатрян
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Непобежденный полулегковес UFC Брайс Митчелл (15-0) считает, что Петр Ян (16-4) не проиграл бой Шону О'Мэлли (16-1) на UFC 280.

«Респект О'Мэлли. Он хорошо смотрелся, но он не выиграл бой. Это было самое жестокое ограбление», — написал Митчелл в Twitter.

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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