Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков поделился своим мнением о судействе в бою Валентина Молдавского и Райана Бейдера.

«Они дрались у Бейдера дома, грубо говоря, — сказал Бейдер «СЭ». — Нет, домашнее судейство — это не домыслы. Это как тут, в России — в равных боях редко когда отдают победу иностранцу. Так и в этом поединке. Но не в титульном бою же такое должно быть».

Бейдер победил Молдавского единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона тяжелого дивизиона в главном событии турнира Bellator 273, который проходил в ночь на 30 января в Финиксе (США).