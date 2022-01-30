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Немков: «В бою с Молдавским Бейдер дрался у себя дома. Домашнее судейство — это не домыслы»

Вадим Немков высказался о судействе в поединке Молдавский — Бейдер
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Райан Бейдер и Валентин Молдавский.

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков поделился своим мнением о судействе в бою Валентина Молдавского и Райана Бейдера.

«Они дрались у Бейдера дома, грубо говоря, — сказал Бейдер «СЭ». — Нет, домашнее судейство — это не домыслы. Это как тут, в России — в равных боях редко когда отдают победу иностранцу. Так и в этом поединке. Но не в титульном бою же такое должно быть».

Бейдер победил Молдавского единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона тяжелого дивизиона в главном событии турнира Bellator 273, который проходил в ночь на 30 января в Финиксе (США).

Вадим Немков
Валентин Молдавский
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