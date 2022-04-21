Вадим Немков об ударе Андерсона головой: «Услышал, как разлетелась кожа»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) прокомментировал момент, когда Кори Андерсон (14-2) рассек ему голову в 3-м раунде финала Гран-при Bellator, который состоялся 15 апреля.

«Во-первых, я увидел, что он ударил головой. Во-вторых, я слышал звук, как разлетелась кожа, — сказал Немков в интервью «СЭ». — Когда тебе часто рассекают кожу, понимаешь это по звуку. Я сразу понял, что столкновение сильное и разлетелась кожа. Судье я показал, что был удар головой, а дальше стало глаз заливать кровью, и судья бой остановил. Не думаю, что Андерсон умышленно бил головой. Он подустал достаточно сильно, это чувствовалось по его ударам.

Также Немков рассказал, что сказал американцу во время объявления результата боя. «Сказал ему: «Еще увидимся». Сказал это на-русском», — добавил Немков.

Немков и Андерсон дрались 15 апреля в соглавном событии турнира Bellator 277. Финал Гран-при Bellator завершился в 3-м раунде. За 5 секунд до конца 3-го из 5 раундов бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.