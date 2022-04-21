В Госдуме назвали русофобией требования Bellator запретить упоминание РФ

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Американский промоушен Bellator ставит российским бойцам условие: их бой состоится, только если не будет упоминания РФ.

«Это чистейшей воды русофобия. Не знаю, чего боятся организаторы. Эта истерия докатилась до культуры, искусства и спорта. Все понимают, что российские спортсмены не являются аутсайдерами ни в одном виде спорта. Американцы в этом плане прагматичные — кто платит, тот и музыку заказывает. Национализм, к сожалению, присутствует во всех видах спорта, где присутствуют российские спортсмены. Мы будем бороться с этим, и отстаивать интересы наших спортсменов», — сказал Свищев «СЭ».

15 апреля Немков провел бой с американцем Кори Андерсоном. Поединок был признан несостоявшимся, так как Андерсон в конце третьего раунда головой разбил Немкову бровь. На графике российский флаг за спиной Немкова был заменен на эмблему Bellator. Ринг-анонсер также не упомянул, из какой страны боец.