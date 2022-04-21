Вадим Немков может провести сборы с Магомедом Анкалаевым

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) сообщил, что к предстоящему реваншу с американцем Кори Андерсоном (14-2) может провести тренировочный лагерь с бойцом UFC Магомедом Анкалаевым (17-1).

«Я думал о сборах с Магомедом Анкалаевым, — сказал Немков в интервью «СЭ». — Думал списаться либо с ним, либо с тренерами. Можно съездить, либо чтобы ребята сами приехали. Магомед — красавчик! Я про него ничего плохого сказать не могу».

Также российский боец заявил, что реванш с Андерсоном запланирован на конец августа — начало сентября.

Немков и Андерсон дрались 15 апреля в соглавном событии турнира Bellator 277. Финал Гран-при Bellator завершился в 3-м раунде. За 5 секунд до конца 3-го из 5 раундов бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.