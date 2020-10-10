«Не волнуйся, тупица... Скоро увидимся». Фергюсон бросил новый вызов Хабибу
15:51
Боец UFC Тони Фергюсон бросил новый вызов чемпиону легкого дивизиона Хабибу Нурмагомедову, бой с которым срывался пять раз.
«Не волнуйся, тупица... Скоро увидимся», — написал Фергюсон в Instagram.
Россиянин должен был драться с Фергюсоном в апреле 2020 года, но бой был отменен, так как Хабиб не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса. Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи, который победил Тони.
Бой Хабиба и Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254.
«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.