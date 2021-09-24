Российский средневес Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Я однозначно за Усика. Это наш брат. Парень с Украины, мы же все братья: русские, украинцы, белорусы. Мне он нравится больше. Хотелось бы, чтобы Усик победил. Он побыстрее будет, все-таки, Александр поменьше. За счет скорости должен забирать свое. Плюс Усик дрался в более легких весовых категориях на той же Олимпиаде. На скорости Усик будет опережать Джошуа. Надеюсь, все получится», — сказал Шлеменко «СЭ».

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.