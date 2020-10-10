Боец ММА Тагир Уланбеков рассказал о том, в каких условиях раньше приходилось заниматься ему и чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

— Вы тренировались в Дубае вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Как там всё было устроено?

— Мы организовали свой лагерь, провели трёхнедельный сбор, — приводит RT слова Уланбекова. — Было очень весело, мне понравилось. Сейчас ребята остались там, через две-три недели им предстоит провести свои поединки. Но мы с Хабибом не первый раз в ОАЭ, приезжаем сюда как к себе домой. Спасибо всем, кто обеспечивает для нас комфортные условия, делает всё, чтобы мы просто тренировались, ели и отдыхали, ни на что не отвлекаясь.

— Хабиб говорил, что чересчур комфортные условия подготовки мешают молодым бойцам. Согласны ли вы с его мнением?

— Да. Спортсмен всегда должен оставаться голодным. Конечно, в комфорте легче тренироваться, но жёсткие условия необходимы, чтобы выработать характер. Многие ребята в нашей команде помнят, что раньше всё было по-другому.

— Например?

— У нас не было горячей воды, приходилось купаться и умываться ледяной. Не было зала, нужно было час спускаться пешком вниз, а затем ещё пять часов подниматься. У нашего покойного наставника Абдулманапа Нурмагомедова была тренировочная программа, которая заключалась в работе на камнях. Мы бегали три-четыре километра, а потом выполняли круговую качку. Конечно, ничего сверхъестественного, но он давал простые упражнения, в которых использовалось всё, что попадалось под руку.