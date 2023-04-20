Нассурдин Имавов подерется с Крисом Кертисом 10 июня на UFC 289

Полусредневес UFC Нассурдин Имавов (12-4) проведет следующий поединок против Криса Кертиса (30-10) 10 июня на UFC 289, сообщает инсайдер Майк Хек в Twitter.

Имавов прошлый бой проиграл Шону Стрикленду (26-5) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47)?. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США. В феврале Имавов успешно перенес операцию на лодыжке

Кертис проиграл Келвину Гастелуму (17-8) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.