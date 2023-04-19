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Сегодня, 19:29

Шлеменко вызвал главу Hardcore Сульянова на рукопашный бой

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко вызвал главу и основателя Hardcore FC Анатолия Сульянова на рукопашный бой.

В прошлом Сульянов участвовал в турнире по армейскому рукопашному бою, который проходил в 2004 году в Омске, откуда родом Шлеменко.

«Думаю, мы не встречались с Сульяновым по правилам армейского рукопашного боя, — сказал Шлеменко «СЭ». — Мне кажется, что он и сейчас-то меньше меня, по весу и визуально. Тогда он вряд ли был больше. Я все-таки в 85 кг выступал. Это довольно большая весовая категория, потому что выше только абсолютка. Вряд ли встречались. Хотя всякое может быть. Может быть, выскочил не в свою весовую. Всякое может быть. Там бойцы менялись, проводили по 8 поединков за день — с утра до вечера. Плюс маска, и ты же не видишь, кто соперник».

«Тут другой вопрос. Мне нравится, что он с армейки. Если вдруг это будет ему интересно, можно вспомнить молодость, вспомнить те годы и устроить с ним бой по армейке, по армейскому рукопашному бою. Правда, я не знаю, готов ли он выступить в 85 кг. Я-то готов. Это было бы прикольно, как мне кажется».

«Поймите правильно, не я к нему какие-то претензии предъявлял, а он. Он имел что-то против нашего промоушена. Прикольно. Любят же встречаться главы промоушенов. Прикинь, сделать такую тему: глава промоушена SFC против главы промоушена Hardcore. Интересная тема. Я сразу загорелся, когда узнал, что он по армейке выступал. Интересная тема. Тем более сейчас армейский рукопашный бой переживает не лучшие времена. Его как-то задвигают, хотя это идеальнейший вид спорта для Вооруженных сил. Идеальнее не придумать. По сути, его какой-то гений придумал. Как толчок, чисто для армейки, чисто для того спорта, который нас возродил, почему бы и нет? Почему и не встретиться с Анатолием и выступить. Это же нормальная тема».

21 апреля Шлеменко проведет бой по правилам кикбоксинга против швейцарца Ясуби Эномото. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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