Соперник Армена Петросяна травмирован. Бой 6 мая на UFC 288 отменен

31-летний американец Андре Петроски (9-1) получил травму и выбыл из боя с армянским бойцом Арменом Петросяном (8-2), сообщает Armenian Fight Zone. Бой должен был состояться 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Петросян прошлый бой выиграл у Эй Джей Добсона (6-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петроски провел в UFC четыре поединка, и все выиграл. В прошлом поединке он одолел Веллингтона Турмана (18-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.