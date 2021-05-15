Чимаев удалил еще один пост с посланием брату Хабиба

Шведский UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев удалил еще один пост в Instagram, где выразил желание лично поговорить с троюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абубакаром Нурмагомедовым.

Пост был следующего содержания:

«Не надо переходить на национальность, у меня есть братья Дагестанцы, из-за уважением к ним я убрал посты, мы с ним лично поговорим оставлю этот интернет ему! Всем достойным Ассаламу Алайкум. abubakar_nurmagomedov, а с тобой мы еще увидимся, парнишка».

До этого Чимаев удалил еще два поста, адресованных Абубакару Нурмагомедову, с которым он вступил в конфронтацию. В среду во время прямого эфира в Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова, Чимаев написал, имея в виду Хабиба: «Мы и его порвем, если он захочет». Абубакар в свою очередь посоветовал Чимаеву быть аккуратнее в выражениях. Чимаев же грубо ответил ему, в частности, напомнив, как Абубакар проиграл Давиде Заваде в 2019 году.

На счету 27-летнего Чимаева 9 побед в 9 боях в ММА (3-0 в UFC).