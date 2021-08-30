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На UFC 267 Махачев подерется с Дос Аньосом, Волков — с Тыбурой

18:30
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Российский боец Ислам Махачев проведет следующий бой на UFC 267 против бывшего чемпиона организации в легком весе бразильца Рафаэля Дос Аньоса. Турнир пройдет 30 октября в Абу-Даби.

Кроме того, на этом же турнире российский тяжеловес Александр Волков выйдет против поляка Марчина Тыбуры.

Публикация от ufc (@ufc)

Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провел болевой прием, заставив оппонента сдаться.

Волков в июне проиграл единогласным решением судей Сирилу Гану.

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Иван Шитик все материалы автора

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