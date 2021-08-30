Российский боец Ислам Махачев проведет следующий бой на UFC 267 против бывшего чемпиона организации в легком весе бразильца Рафаэля Дос Аньоса. Турнир пройдет 30 октября в Абу-Даби.

Кроме того, на этом же турнире российский тяжеловес Александр Волков выйдет против поляка Марчина Тыбуры.

Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провел болевой прием, заставив оппонента сдаться.

Волков в июне проиграл единогласным решением судей Сирилу Гану.