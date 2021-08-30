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Макгрегор готов уступить звание самого высокооплачиваемого спортсмена Месси

18:10
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Боец UFC Конор Макгрегор признался, что готов уступить звание самого дорогого спортсмена Forbes нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси, сообщает Mirror.

«Это безумие, как эта команда «ПСЖ» раскупила всех невероятных игроков, причем в так быстро. Месси зарабатывает 75 миллионов долларов в год, без изменений. Его будет сложно победить в этом году в списке Forbes без еще одного боя в клетке», — написал Конор в Instagram.

Ранее чемпион UFC Макгрегор занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира Forbes в 2021 году.

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