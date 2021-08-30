Макгрегор готов уступить звание самого высокооплачиваемого спортсмена Месси

Боец UFC Конор Макгрегор признался, что готов уступить звание самого дорогого спортсмена Forbes нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси, сообщает Mirror.

«Это безумие, как эта команда «ПСЖ» раскупила всех невероятных игроков, причем в так быстро. Месси зарабатывает 75 миллионов долларов в год, без изменений. Его будет сложно победить в этом году в списке Forbes без еще одного боя в клетке», — написал Конор в Instagram.

Ранее чемпион UFC Макгрегор занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира Forbes в 2021 году.