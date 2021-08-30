Юсефи проведет первую защиту титула AMC Fight Nights в полутяжелом весе против Вагабова

Российский боец ММА Вагаб Вагабов проведет бой за титул AMC Fight Nights в полутяжелом весе против действующего чемпиона иранца Хасана Юсефи.

Бойцы подписали контракты и бой состоится осенью, на одном из турниров AMC Fight Nights.

В своем последнем бою, который состоялся в апреле в Москве, Вагабов нокаутировал бразильца Эдера де Соузу. На счету Вагаба 27 побед, 1 поражение и 1 ничейный поединок.

Юсефи стал чемпионом на турнире AMC Fight Nights в Красноярске, нокаутировав Армена Петросяна в первом раунде. На счету иранца 8 побед, 3 поражения и 1 бой с ничейным результатом.