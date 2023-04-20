Мухаммед Калмыков дал прогнозы на бои Пираев — Капораль и Шлеменко — Эномото

Боец лиги Hardcore Мухаммед Калмыков заявил, что будет болеть за Александра Шлеменко (61-15) в предстоящем поединке по кикбоксингу с Ясуби Эномото (22-14), а также отметил, что у Марифа Пираева (32-5) и Родриго Капораля (16-8) равные шансы на победу.

«Очень рад, что Мариф наконец-то вернулся в бои, — сказал Калмыков «СЭ». — Интересно будет посмотреть на его актуальную форму, тем более, что соперник серьезный. Капораль, несмотря на то, что является черным поясом по бразильскому джиу джитсу, в их первом поединке проявил себя именно в стойке, где смотрелся даже получше, в то время, как именно Мариф проявлял себя в борьбе. В этот раз борьбы не будет и, судя по первому поединку, Капораль вроде должен был быть фаворитом, но с учетом того, что он пару лет активно не выступал, если верить сайтам со статистикой, еще постарел, а в его возрасте уже каждый год имеет большое значение, а Мариф в это время активно готовился в Таиланде, то я бы не стал здесь выделять явного фаворита. Очень тяжелый поединок для прогноза. Давайте я скажу, что 50 на 50 у ребят.

Что касается боя Шлеменко и Эномото, то буду болеть, конечно же, за Александра, но объективно считаю, что шансов у Ясубея больше. Парень реально хорош в стойке, продолжает оставаться в обойме, показывая неплохие поединки, в то время, как у Александра явный кризис в карьере, и тут он вписывается в поединок по новым для себя правилам... Не уверен, что это хорошая идея. Все же он боец ММА в первую очередь. Я мало верю в досрочку, но думаю, что Эномото способен забрать бой решением судей. Но буду очень рад, если ошибаюсь и мой прогноз не сбудется. Александр легенда нашего спорта и для меня было бы честью провести с ним поединок по любым правилам».

Бой Пираева и Капораля и реванш Шлеменко и Эномото пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 21 апреля. Главный поединок вечера телеканал покажет в прямом эфире.