Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:10

Мухаммед Калмыков дал прогнозы на бои Пираев — Капораль и Шлеменко — Эномото

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец лиги Hardcore Мухаммед Калмыков заявил, что будет болеть за Александра Шлеменко (61-15) в предстоящем поединке по кикбоксингу с Ясуби Эномото (22-14), а также отметил, что у Марифа Пираева (32-5) и Родриго Капораля (16-8) равные шансы на победу.

«Очень рад, что Мариф наконец-то вернулся в бои, — сказал Калмыков «СЭ». — Интересно будет посмотреть на его актуальную форму, тем более, что соперник серьезный. Капораль, несмотря на то, что является черным поясом по бразильскому джиу джитсу, в их первом поединке проявил себя именно в стойке, где смотрелся даже получше, в то время, как именно Мариф проявлял себя в борьбе. В этот раз борьбы не будет и, судя по первому поединку, Капораль вроде должен был быть фаворитом, но с учетом того, что он пару лет активно не выступал, если верить сайтам со статистикой, еще постарел, а в его возрасте уже каждый год имеет большое значение, а Мариф в это время активно готовился в Таиланде, то я бы не стал здесь выделять явного фаворита. Очень тяжелый поединок для прогноза. Давайте я скажу, что 50 на 50 у ребят.

Что касается боя Шлеменко и Эномото, то буду болеть, конечно же, за Александра, но объективно считаю, что шансов у Ясубея больше. Парень реально хорош в стойке, продолжает оставаться в обойме, показывая неплохие поединки, в то время, как у Александра явный кризис в карьере, и тут он вписывается в поединок по новым для себя правилам... Не уверен, что это хорошая идея. Все же он боец ММА в первую очередь. Я мало верю в досрочку, но думаю, что Эномото способен забрать бой решением судей. Но буду очень рад, если ошибаюсь и мой прогноз не сбудется. Александр легенда нашего спорта и для меня было бы честью провести с ним поединок по любым правилам».

Бой Пираева и Капораля и реванш Шлеменко и Эномото пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 21 апреля. Главный поединок вечера телеканал покажет в прямом эфире.

Александр Шлеменко
0
Читайте также
Еще одна мощная сенсация в НХЛ: рекордсмены регулярки пропустили шесть голов и проиграли!
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Российские силы подошли вплотную к железнодорожной станции в Артемовске
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО
В Москве произошла массовая драка с участием 20 подростков
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев: «Павлович находится в одном бое от того, чтобы стать знаковой звездой»
Новости
RSS RSS
Все новости