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Сегодня, 17:53

Гаджиев: «Павлович находится в одном бое от того, чтобы стать знаковой звездой»

Гаджиев оценил шансы Сергея Павловича в бою с Блейдсом
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Fight Nights Камил Гаджиев оценил шансы Сергея Павловича в бою с Кертисом Блейдсом.

«Думаю, Серега выиграет. Не согласен с теми, кто говорит, что бой будет легким, но Павлович с его ударом может выиграть легко. Блейдс — серьезный соперник и может тактически подготовиться. Сергея обыграет только тот, кто навяжет ему борьбу на канвасе. Будет это Блейдс или нет, я не знаю. Может ли Павлович стать мировой суперзвездой, учитывая, что у него нет английского? Может. Все равно он фактурный, Иван Драго и так далее. Ему остался один бой — и он знаковая звезда. А английский можно выучить», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Поединок пройдет 23 апреля на турнире UFC Vegas 71.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kamil-gadzhiev-pavlovich-nahoditsya-v-odnom-boe-ot-togo-chtoby-stat-znakovoj-zvezdoj/
Камил Гаджиев
Кертис Блейдс
Сергей Павлович
UFC
ММА
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