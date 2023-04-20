Гаджиев: «Павлович находится в одном бое от того, чтобы стать знаковой звездой»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев оценил шансы Сергея Павловича в бою с Кертисом Блейдсом.

«Думаю, Серега выиграет. Не согласен с теми, кто говорит, что бой будет легким, но Павлович с его ударом может выиграть легко. Блейдс — серьезный соперник и может тактически подготовиться. Сергея обыграет только тот, кто навяжет ему борьбу на канвасе. Будет это Блейдс или нет, я не знаю. Может ли Павлович стать мировой суперзвездой, учитывая, что у него нет английского? Может. Все равно он фактурный, Иван Драго и так далее. Ему остался один бой — и он знаковая звезда. А английский можно выучить», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Поединок пройдет 23 апреля на турнире UFC Vegas 71.