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Сегодня, 19:15

Тимур Золотой оценил шансы Марифа Пираева в бою с Капоралем по кикбоксингу

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец на голых кулаках Тимур Мусаев поделился мнением о шансах Марифа Пираева в бою с Родриго Капоралем по правилам кикбоксинга.

«В бою Пираева и Капораля буду болеть, конечно же, за Марифа, — сказал Мусаев «СЭ». — Он мой друг, я знаю его уровень. Этот парень — настоящий пахарь на тренировках и зверь в бою. Не знаю в какой форме сейчас Капораль, но знаю, что в первом поединке Мариф, будучи с травмой, провел с ним равный бой, который двое из трех судей оценили не в его пользу. Но сейчас, если он готов на 100 процетов, то не думаю, что у Капораля есть какие-то серьезные шансы. Он старше, он медленнее, он менее технически подкован. И он борец по базе, Поэтому повторю, что если у Марифа не было никаких проблем с подготовкой, то этот бой он заберет».

Бой Пираева и Капораля по кикбоксингу пройдет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 21 апреля.

ММА
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