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Сегодня, 11:23

Монсон объявил о выставочном поединке против Роя Джонса в Уфе

Алина Савинова
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Боец ММА Джефф Монсон сообщил, что проведет выставочный поединок против Роя Джонса-младшего в Уфе.

«1 марта планирую выставочный бой по боксу против Роя Джонса. После этого я уйду окончательно», — цитирует Монсона ТАСС.

Боец ранее уже объявлял о завершении карьеры. В активе 53-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА.

Монсон родился в городе Сент-Пол, расположенном в штате Миннесота (США). В 2018 году он получил российский паспорт, а в 2023-м отказался от гражданства США. В настоящее время боец является депутатом парламента Башкирии.

Источник: ТАСС
Джефф Монсон
ММА
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