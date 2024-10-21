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Сегодня, 19:27

Президент Союза ММА России Дроздов опроверг информацию о сотрудничестве с Hardcore

Алина Савинова
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Президент Союза ММА России Виктор Дроздов опроверг слова председателя тренерского совета Федерации бокса России Эдуарда Кравцова о том, что лишенная ФБР лицензии лига Hardcore уйдет в Союз ММА России, сообщает MMA.Metaratings.ru.

По словам Кравцова, 26 октября Hardcore проведет мероприятие в Новосибирске под эгидой спортивной федерации по ММА. Дроздов заявил, что эта информация не соответствует действительности.

14 октября стало известно, что Федерация бокса России лишила Hardcore лицензии на проведение боксерских турниров и кулачных боев. Причиной стало неоднократное нарушение регламента со стороны лиги.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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