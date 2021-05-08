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Хабиб сделал фото с великим боксером, который изменился до неузнаваемости

08:18
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Бывший чемпион UFC в легком вече Хабиб Нурмагомедов сделал совместное фото с известным англо-йеменским боксером, бывшим чемпионом мира в полулегком весе по версии WBO, IBF, WBC и IBO Насимом Хамедом, известным больше как Принц Насим.

«Случайно встретил легенду в Мекке. Приятно было встретить тебя, брат», — подписал фото российский боец.

Сейчас Насиму 47 лет. Он изрядно набрал в весе. Во время спортивной карьеры был также известен тем, что на ринг всегда выходил в шортах в стиле «Леопард». За свою карьеру он победил 16 боксеров за титул чемпиона мира в полулегком весе. Единственным его поражением за карьеру стал бой против Марко Антонио Барреры, который прошел 7 апреля 2001 года.

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