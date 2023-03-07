Молдавский: «Ган попался реально на детский прием»

Боец Bellator Валентин Молдавский прокомментировал победу американца Джона Джонса над французом Сирилом Ганом.

«Думаю, что Сирил мог бы подтянуть борьбу, учитывая то, сколько он уже выступает. Как-то реально на детский прием попался, там было тысяча вариантов ухода от приема, а он постучал. Борьба у него на очень-очень низком уровне», — приводит «РБ Спорт» слова Молдавского.

Поединок между Джонсом и Ганом прошел 5 марта на турнире UFC 285. Теперь на счету американца 27 побед и одно поражение. Француз проиграл второй бой в карьере при 11 победах.