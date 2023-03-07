Франсис Нганну: «Мой бой с Джонсом никогда не состоится»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) заявил, что он вряд ли подерется с новым чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«Я бы хотел подраться с Джоном, но, к сожалению, этому не бывать. Этот бой, скорее всего, никогда не состоится, потому что у него очень долгосрочный контракт с UFC. Так что об этом поединке можно забыть», — сказал Нганну на своем YouTube-канале.

Джонс победил Сирил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.