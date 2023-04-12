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Младший брат Федора и Александра Емельяненко может провести поединок с «Бигфутом» Силвой

Алина Савинова
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Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что Иван Емельяненко может провести поединок против бразильца Антонио Силвы.

«Иван Емельяненко проведет бой по ММА 26 мая в Москве. Мы сделали предложение «Бигфуту» Силве», — приводит ТАСС слова Хрюнова.

Иван Емельяненко является мастером спорта по боевому самбо.

На счету 43-летнего Силвы 19 побед, 14 поражений и одна ничья. Он также побеждал Федора Емельяненко на турнире организации Strikeforce.

Источник: https://tass.ru/sport/17510363
Владимир Хрюнов
Иван Емельяненко
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