Хрюнов рассказал, что Александр Емельяненко находится в великолепной форме

Промоутер Владимир Хрюнов считает, что российский боец Александр Емельяненко находится в великолепной форме, несмотря на инцидент в Екатеринбурге.

«Александр находится в великолепной форме, шутит. Его следующий бой пройдет 26 мая по ММА. Соперника объявим позднее», — приводит ТАСС слова Хрюнова.

6 апреля в Интернете было опубликовал видео с Емельяненко. Отмечалось, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал. Позже в команде бойца заявили, что Емельяненко раскаивается из-за данного инцидента. У правоохранительных органов нет претензий к спортсмену.