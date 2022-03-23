Расул Мирзаев: «У меня к Камилу только братское отношение»

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев рассказал, почему ушел из AMC Fight Nights и подписал контракт с лигой АСА. Кроме того, он поделился своим отношением к главе AMC Fight Nights Камилу Гаджиеву. Об этом Мирзаев рассказал в интервью YouTube-канала «Ушатайка».

— Хотел бы вернуться в Fight Nights?

— Нет, зачем? Я в ACA. Я не люблю незаконченные дела. [В Fight Nights] был один этап жизни, сейчас у меня другой. Со временем все утихает.

— Как ты подписал контракт с АСА?

— Изначально это был турнир по грэпплингу. Мое решение [подписать контракт] зависело не от Fight Nights, а от Камила, его отношения ко мне. Меня не Fight Nights держал, а Камил. Я был в Fight Nights из-за Камила. Наше отношение со временем поменялось. Я выступил в Казахстане, но уже до этого у меня был подписан контракт с АСА. Когда я задавал ему вопрос, мне нужен был один ответ. После [этого ответа] мне кое-что стало ясно, и я ушел. [Мой уход] был связан с Камилом.

— Когда в последний раз ты видел Камила?

— Очень давно. Скучаю ли я по нашей дружбе? Слушай, я же у него учился, был рядом с ним. Как не скучать? Зачем мне звонить Камилу? Я не был не прав. У меня была своя дорога. Всю свою жизнь я двигался своей дорогой. Да, был эпизод, когда мы делили время, были как братья. Но время прошло, расставило точки над i. У меня к нему только братское отношение. Так было, есть и будет".

Мирзаев проведет следующий бой против Абдул-Рахмана Дудаева. Поединок пройдет 26 марта в Грозном в рамках турнира ACA 138.