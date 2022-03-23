«Я так смеялся, когда он убегал и доставал свой телефон, как баба». Реакция бойцов на нападение Масвидаля на Ковингтона

Действующие и бывшие бойцы UFC, а также Джейк Пол высказали свое мнение в Twitter по поводу нападения Хорхе Масвидаля на Колби Ковингтона у стейк-хауса в Майами. Большая часть бойцов осудила поведение Масвидаля.

Камару Усман: «Мы не должны так себя вести, преследуя свои личные интересы».

Нейт Диас: «Он настучал на себя».

Белал Мухаммад: «У Колби так много хейтеров, что в маске мог быть кто угодно».

Джейк Пол: «Масвидаль — с***, потому что ударил исподтишка. Не смог побить его в клетке, поэтому попробовал надрать зад на улице?»

Шон Стриклэнд: «Фанаты Колби — кучка вялых членов. Я так смеялся, когда он убегал от Вердума и доставал свой телефон, как баба. То, что он умеет драться, не делает его мужчиной».

Бен Аскрен: «Представьте, что у вас есть 25 минут, чтобы ударить кого-то по лицу столько раз, сколько вы захотите, но когда у вас ничего не выходит, вы подкрадываетесь к нему на выходе из стейк-хауса. Хорхе тоже говорил о моей семье. Он лицемер».

Даниэль Кормье: «У тебя было 25 минут, чтобы сделать все, что ты хотел. Сейчас все иначе, и я считаю это неправильным».

Масвидаль напал на Ковингтона 21 марта у стейк-хауса в Майами. По словам Масвидаля, он атаковал Ковингтона из-за того, что тот говорил про его детей.