Ванзант объяснила, почему не вернется в UFC

Американский боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант рассказала, почему больше никогда не будет выступать в UFC. По словам 27-летней девушки, все дело в деньгах.

«Я могла бы завершить карьеру завтра и быть финансово независимой, и даже мои дети были бы довольно близки к финансовой свободе, — приводит слова Ванзант MMA Fighting. — Мне повезло, что я с могла создать себе имя. Я знаю, что для этого я тяжело и самоотверженно работала в UFC.

Когда мой контракт с UFC закончился, то я покинула организацию и подписала контракт с BKFC. Мне предложили отличный контракт. Это открыло для меня двери в отношении многих других вещей, которые в UFC были для меня недоступны. Хотя, конечно, я люблю UFC. Есть объективные причины, почему промоушен так успешен и находится на таком уровне. Это хорошо смазанная машина, и они очень, очень хороши в том, что делают.

Но в глубине души я знаю, что больше никогда не буду за них драться только потому, что они мало платят. Я не вижу смысла возвращаться в UFC. Мне повезло, что я достигла такого уровня, что могу это использовать в любом месте, куда бы я не пошла.

Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас 11 июля 2020 года на UFC 251. BKFC — промоушен, который специализируется на поединках на голых кулаках.