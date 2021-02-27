Мирзаев планирует выступить в Bellator

Российский боец Расул Мирзаев рассматривает возможность перехода в американский промоушен Bellator. Об этом спортсмен заявил в интервью «СЭ» на турнире ACA 118, который прошел вчера в Москве.

«Был свободным агентом, но сейчас будем решать, так как есть нереализованные мечты — это США, это Bellator. У меня была история с 2011 года. Надеюсь, что все получится», — сказал боец.

Главной проблемой, как отметил Мирзаев, является получение американской визы. Сложность заключается в том, что россиянин в прошлом судим за причинение смерти по неосторожности.

«Главная проблема в этом и заключается, — продолжил он. — Имея три контракта, я до сих пор не уехал [в США]. Я был самым первым кавказцем, который подписал контракт с Америкой, но все-равно до сих пор не уехал. В 2011 подписал контракт, но до сих пор еще не уехал (смеется). В то время там были избранные, например, [Александр] Шлеменко»,

Мирзаев (18-3) провел последний бой в марте прошлого года на ACA 105 в Казахстане, где он проиграл нокаутом местному бойцу Арману Оспанову в первом раунде. Мирзаев должен был выcтупить на АCA 118, но его cоперник Нурбурген Шарипов провалил взвешивание, поcле чего поединок был отменен. (Илья Андреев)