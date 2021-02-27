Расул Мирзаев рассказал, как оказался в команде тяжеловеса UFC Александра Волкова

Действующий боец лиги ACA россиянин Расул Мирзаев объяснил, почему решил перейти в бойцовскую команду «Стрела», в которой состоит в том числе топовый тяжеловес UFC Александр Волков.

«Отдельное спасибо [тренеру] Тарасу Кияшко. На самом деле мы давно знакомы, и так получилось, что я попал к нему в зал Global Fight Gym, а там образовался тандем у меня. Сейчас они для меня как друзья, семья. Они работают надо мной: дали мне штаб подготовки, дали возможность готовиться у одних из лучших тренеров. Они работают, орут на меня — и мне этого всего не хватало, потому что на протяжении 10 лет я дрался в основном на опыте, даже не тренируясь толком. Эти люди очень сильно заряжают меня», — сообщил боец в интервью «СЭ».

26 февраля на турнире ACA 118 в Москве Мирзаев (18-3) должен был провести поединок в легчайшем весе против Казахстанца Нурбергена Шарипова, однако встреча не состоялась по причине того, что соперник россиянина не смог уложиться в лимит необходимой весовой категории, показав на весах лишние 4,5 кг.??