Расул Мирзаев: «Мечтаю умереть в клетке, как гладиатор»

Российский боец ММА Расул Мирзаев, присутствовавший вчера на турнире ACA 118 в Москве, признался, что он настолько любит драться, что мечтает умереть в бою.

«Знаешь, у меня такая мечта — умереть в клетке. Бои — это моя жизнь, это моя работа. С самого детства этим занимаюсь и, собственно, это мечта моя — умереть в клетке. Это словно гладиаторские бои: воин выходит и умирает. Что может быть еще лучше?», — заявил спортсмен в интервью «СЭ».

34-летний Мирзаев должен был выступить на вчерашнем шоу лиги ACA, однако бой отменили из-за того, что соперник — казахстанец Нурберген Шарипов — не смог сделать вес, показав на взвешивание лишние 4,5 кг.

В целом на счету Черного Тигра 18 побед и 3 поражения. В прошлом бою уступил другому представителю Казахстана Арману Оспанову нокаутом в первом раунде. ?