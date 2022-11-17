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Усман Нурмагомедов — Патрики Фрейре: время начала боя и где смотреть прямую трансляцию

Иван Торопцев
Корреспондент
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Усман Нурмагомедов (слева).
Фото Bellator

В субботу, 19 ноября российский боец Усман Нурмагомедов проведет поединок против бразильца Патрики Фрейре на турнире Bellator 288, который пройдет в Чикаго, США.

На счету 24-летнего Нурмагомедова 15 побед в карьере, он еще не потерпел ни одного поражения. У 36-летнего Фрейре 24 победы и 10 поражений.

Поединок Нурмагомедова и Фрейре пройдет в основном карде Bellator 288, бои которого начнутся 19 ноября в 5.00 по московскому времени. Прямую трансляцию события будет вести сервис Showtime. На территории России турнир не будет показан официально.

Главным поединком турнира станет бой между действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.

Усман Нурмагомедов
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