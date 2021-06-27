Российский боец ММА Владимир Минеев прокомментировал «СЭ» предложение Дмитрия Губерниева пожать через него руку с бойцом Магомедом Исмаиловым во время пресс-конференции.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев работал ведущим на пресс-конференци перед боем Исмаилов — Минеев.

«Я так и сказал, что это бред: «вы что устраиваете?». Губерниев протянул мне руку, я ее пожал. Я не мог не пожать его протянутую ко мне руку, понимаете, это воспитание. А преподнести и обыграть это можно любым образом. Сама ситуация показалась мне странной».

Бой Исмаилов — Минеев состоится в октябре 2021 года. Ранее спортсмены встречались в 2018 году, тогда поединок завершился вничью.