Минеев — о рукопожатии с Исмаиловым через Губерниева: «Это бред. Вы что устраиваете?»
19:48
Российский боец ММА Владимир Минеев прокомментировал «СЭ» предложение Дмитрия Губерниева пожать через него руку с бойцом Магомедом Исмаиловым во время пресс-конференции.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев работал ведущим на пресс-конференци перед боем Исмаилов — Минеев.
«Я так и сказал, что это бред: «вы что устраиваете?». Губерниев протянул мне руку, я ее пожал. Я не мог не пожать его протянутую ко мне руку, понимаете, это воспитание. А преподнести и обыграть это можно любым образом. Сама ситуация показалась мне странной».
Бой Исмаилов — Минеев состоится в октябре 2021 года. Ранее спортсмены встречались в 2018 году, тогда поединок завершился вничью.
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