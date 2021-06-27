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Минеев считает, что Волков мог бы быть более разнообразным в бою против Гану

20:05

Российский боец ММА, чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев поделился впечатлениями от боя между Александром Волковым и Серилом Ганом.

Поединок прошел в ночь на 27 июня в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 190. 31-летний французский боец одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46).

«Это был бой высокого класса спортсменов, — сказал Минеев «СЭ». — Они показали настоящее зрелище, мы все болели за Сашу, поддерживали его, но в бою не всегда все получается так, как хотелось. Первый раунд, я считаю, у Саши был получше, по скорости не уступал, проходили какие-то заготовки. Второй уже был за Серилом. Он начал прям прибавлять. Начиная с середины третьего, вся инициатива была на стороне Гана.

Мне кажется, что можно было быть более разнообразным. Возможно сказался мандраж, потому что это был бой, который открывал дорогу к титульнику. По-моему, у него была тяжелая история с перелетом, переездом [в Лос-Анджелес]".

Минеев также отметил, что он поддерживал и будет поддерживать Волкова и пожелал ему скорейшего восстановления.

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