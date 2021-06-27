Российский боец ММА Владимир Минеев поделился мнением о конфликте между ним и участниками команды Магомеда Исмаилова.

Во время пресс-конференции с участием Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, члены команды Магомеда стали оскорблять 31-летнего бойца, материться и вскакивать с мест, требуя дать им микрофон. Минеев подчеркнул, что одного из этих людей он помнит и они уже виделись на одном из поединков. Потом они встретились за кулисами, где представитель команды Исмаилова извинился.

«Это вы их спросите, чего они повскакивали. Это команда Исмаилова, она его характеризует. Такое поведение — лучше всех слов. Это же показательное выступление, они любят так орать. Этот парень, который «лучше всех» себя вел, он потом звонил и совсем иначе разговаривал. Они так рисуются. Я считаю, что мужчины так себя вести не должны. Много слов и мало дела. Это стиль его команды: много разговаривать, угрожать, а по факту это все просто сотрясание воздуха», — поделился Владимир в интервью «СЭ».

Владимир также отметил, что подобные инциденты его только веселят и не влияют на настрой перед боем.

«Забавно, когда взрослые мужчины ведут себя как маленькие девочки. И даже немного жаль», — добавил боец.

Бой Исмаилов — Минеев состоится в октябре 2021 года. Ранее спортсмены встречались в 2018 году, тогда поединок завершился вничью.