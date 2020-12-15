Минаков не собирается завершать карьеру бойца

Российский боец Bellator Виталий Минаков в интервью «СЭ» заявил, что не намерен завершать бойцовскую карьеру, несмотря на проблемы с американской визой и длительный простой.

Минаков не выступал с августа 2019 года из-за проблем с американской визой и пандемии. На счету 35-летнего бойца 22 победы и 1 поражение в ММА.

— Определенно, силы и возраст еще позволяют мне совершить рывок, тем более, что спортсмены в тяжелом весе — долгожители, — сказал Минаков. — Можно спокойно выступать до 40 лет при правильном отношении к своему телу. Недавно видел в Instagram картинку с бойцами из топ-15 UFC с подписью, сколько кому лет. Там практически всем около 40. Только Саша Волков, Павлович и еще пара ребят помладше. Всем топам больше 40 или около того. Тот же Андрюха Орловский, который воскресал несколько раз. Нужно отдать ему должное, он безгранично верит в себя, это помогает ему двигаться дальше. Мотивация должна быть реальной, объективной, а завтра может появиться что-то, что поможет тебе загореться, открыть вторую жизнь.

— Значит, все могут быть спокойны: Виталий Минаков не собирается завершать карьеру до 40 лет?

— Я совершенно точно могу сказать, что сейчас меня не посещают мысли о завершении карьеры, хотя раньше они возникали из-за определенных обстоятельств. Сейчас на меня это уже не влияет, я готов выступать ровно до того момента, до которого позволяет здоровье и внешние обстоятельства, связанные с возможностями выступать. Будут приглашать — буду выступать.

(Илья Андреев)