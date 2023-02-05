Михаил Кокляев: «Емельяненко дошел до логичного, героического окончания своей яркой карьеры»

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев поделился впечатлениями от последнего поединка в карьере бойца ММА Федора Емельяненко.

«Настоящий герой идет до конца, и Федор дошел до логичного, героического окончания своей яркой карьеры.

По поводу оценил он соперника или недооценил, я на это вообще не смотрю. Грубо говоря, читая книгу «Федор Емельяненко — спортсмен», меня интриговало окончание книги, и это окончание оказалось логичным — возраст. Теперь я буду читать книгу «Федор Емельяненко — человек». А еще надеюсь дождаться «Федор Емельяненко — наследие». Все только начинается в этой трилогии. С Богом, Последний Император», — приводит «РБ Спорт» слова Кокляева.

46-летний Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в главном поединке турнира Bellator 290. Американец нокаутировал россиянина в первом раунде спустя 2 минуты и 30 секунд после начала боя. Этот поединок стал для Емельяненко последним в профессиональной карьере.