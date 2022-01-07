Ислам Махачев поддержал народ Казахстана

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поддержал в сторис в Instagram народ Казахстана, где сейчас введен режим ЧП.

«Братский народ Казахстана, пусть Всевышний убережет вас от всего плохого», — написал Махачев.

Сторис Ислама Махачева. Фото Instagram