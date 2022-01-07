Ислам Махачев поддержал народ Казахстана
13:24
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поддержал в сторис в Instagram народ Казахстана, где сейчас введен режим ЧП.
«Братский народ Казахстана, пусть Всевышний убережет вас от всего плохого», — написал Махачев.
Сторис Ислама Махачева. Фото Instagram
Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят масштабные протесты, на всей территории страны введен режим ЧП (чрезвычайного положения), а также наблюдаются проблемы с интернетом и телефонной связью. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ.
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