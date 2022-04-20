Аналитик Чейл Соннен рассказал, с кем может подраться Конор Макгрегор

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен сообщил, что, по его информации, руководство UFC делает все, чтобы отменить бой Камару Усмана (20-1) и Леона Эдвардса (19-3), чтобы подготовить почву для возвращения Конора Макгрегора (22-6).

«По моей информации, руководство UFC предложило Леону Эдвардсу выплатить ему полный гонорар и бонус за победу над Камару Усманом, лишь бы он отказался от боя с чемпионом, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Руководство лиги хочет отсрочить титульный бой Эдвардсу, но при этом не хочет его обижать. В UFC согласны с тем, что Эдвардс заслуживает шанса побороться за титул. Однако они хотят, чтобы следующим против Усмана вышел Конор Макгрегор».

В последних 4 поединках ирландский боец потерпел 3 поражения. В последнем бою Макгрегор проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей.