Менеджер Яна: «Не верю, что Петр завершит карьеру через два года»

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, прокомментировал слова клиента о том, что он хочет завершить карьеру до 30 лет.

«У нас нет такого плана, — сказал Абдрахманов в интервью YouTube-каналу The AllStar. — Мне кажется, Ян не остановится после 30 лет, потому что он любит драться. Он получает удовольствие от боев. Конечно, Ян хочет заработать много денег, встречаясь с сильнейшими соперниками. Если таких поединков не будет, может быть, он и рассмотрит возможность отставки. Не верю, что Петр завершит карьеру через два года».

30 октября Ян проведет поединок с американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267. На счету 28-летнего россиянина 15 побед и 1 поражение в 16 боях MMA.