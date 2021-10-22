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Сехудо — Макгрегору: «Иди, ударь Хабиба. Посмотрим, что с тобой произойдет»

22 октября, 13:59
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Американский боец MMA Генри Сехудо прокомментировал новость о нападении ирландца Конора Макгрегора на итальянского диджея Франческо Факкинетти.

«Уайт не будет применять санкции. Макгрегор — его дойная корова. Дана знает главное правило: парень с золотом устанавливает правила, — сказал Сехудо в интервью YouTube-каналу Triple C & Schmo Show. — Когда ты причиняешь людям боль, бьешь исподтишка, ты подонок! Выбери себе подходящего соперника для неожиданного нападения. «Иди, ударь Хабиба. Посмотрим, что с тобой произойдет».

17 октября сообщалось, что 33-летний ирландец напал на диджея, сломав тому нос. Инцидент произошел через несколько часов после крещения сына Макгрегора в Ватикане.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=eL0F20OG758

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