Американский боец MMA Генри Сехудо прокомментировал новость о нападении ирландца Конора Макгрегора на итальянского диджея Франческо Факкинетти.

«Уайт не будет применять санкции. Макгрегор — его дойная корова. Дана знает главное правило: парень с золотом устанавливает правила, — сказал Сехудо в интервью YouTube-каналу Triple C & Schmo Show. — Когда ты причиняешь людям боль, бьешь исподтишка, ты подонок! Выбери себе подходящего соперника для неожиданного нападения. «Иди, ударь Хабиба. Посмотрим, что с тобой произойдет».

17 октября сообщалось, что 33-летний ирландец напал на диджея, сломав тому нос. Инцидент произошел через несколько часов после крещения сына Макгрегора в Ватикане.