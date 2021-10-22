Стерлинг: «Ян получил привилегию. UFC дал ему титульный бой, а меня сразу бросили в огонь»
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг считает, что промоушен помог Петру Яну стать чемпионом.
«Петр Ян получил привилегию, — приводит слова Стерлинга SportsKeeda. — UFC дал ему титульный бой, а меня сразу бросили в огонь. Это очевидно. То же самое с Шоном О'Мэлли. Он получает эти поединки, которые специально созданы для того, чтобы он выглядел как суперзвезда. Когда я пришел в промоушен, у меня не было таких привилегий».
32-летний американец снялся с поединка против Яна, который должен был состояться 30 октября на турнире UFC 267. В предстоящем бою его заменит его соотечественник Кори Сэндхаген.
Дополнительная информация:
https://www.sportskeeda.com/mma/news-ufc-news-aljamain-sterling-claims-petr-yan-sean-o-malley-given-dana-white-privilege?ref=homepage
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