Стерлинг: «Ян получил привилегию. UFC дал ему титульный бой, а меня сразу бросили в огонь»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг считает, что промоушен помог Петру Яну стать чемпионом.

«Петр Ян получил привилегию, — приводит слова Стерлинга SportsKeeda. — UFC дал ему титульный бой, а меня сразу бросили в огонь. Это очевидно. То же самое с Шоном О'Мэлли. Он получает эти поединки, которые специально созданы для того, чтобы он выглядел как суперзвезда. Когда я пришел в промоушен, у меня не было таких привилегий».

32-летний американец снялся с поединка против Яна, который должен был состояться 30 октября на турнире UFC 267. В предстоящем бою его заменит его соотечественник Кори Сэндхаген.